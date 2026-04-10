Более тысячи солдат и куча техники: Геншаб раскрыл потери россиян на 10 апреля

Война в Украине стала для оккупантов приговором, ведь ежедневно погибает около тысячи россиян. По словам Александра Сырского, едва ли не наибольшие потери наносят противнику Силы беспилотных систем. Дроны уничтожают больше врагов, чем страна-агрессор может рекрутировать.

О новой партии ликвидированных российских солдат и техники рассказали в Генштабе.

Какие потери врага на 10 апреля?

За время полномасштабного вторжения в Украину вражеская армия потеряла:

личного состава – около 1 308 670 (+1 130) человек;

танков – 11 848 (+1);

боевых бронированных машин – 24 375 (+5);

артиллерийских систем – 39 734 (+45);

РСЗО – 1 724 (+0);

средств ПВО – (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 229 771 (+2 232);

крылатых ракет – 4 517 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн 88 515 – (+183);

специальной техники – 4 119 (+0).



Потери врага на 10 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба

Заметим, что украинские бойцы уничтожают стратегические вражеские цели. На днях спецназовцы ГУР ликвидировали последний российский железнодорожный паром "Славянин" в Керчи. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко для 24 Канала объяснил, что важность поражения парома можно приравнять к ударам по Крымскому мосту.

Между тем российские информационные ресурсы недавно обнародовали видео из Торецка в Донецкой области, где зафиксированы масштабные разрушения.

Что известно об успешных операциях СОУ по ликвидации врага?