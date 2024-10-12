1290 человек и 59 артиллерийских систем: потери армии России по состоянию на 12 октября

ВСУ продолжают оборонять Украину на всех направлениях фронта. Они наносят российской армии многочисленные потери в личном составе и технике.

За последние сутки оккупационные войска потеряли 1290 человек и 59 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб.

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Какие потери России по состоянию на 12 октября

Общие боевые потери русской армии с начала полномасштабного вторжения до 12 октября ориентировочно составляют:

личного состава – около 667 630 (+1 290) человек,

танков – 8 962 (+9),

боевых бронированных машин – 17 827 (+27),

артиллерийских систем – 19 381 (+59),

РСЗО – 1 230 (+1),

средств ПВО – 976 (+),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 947 (+110),

крылатых ракет – 2 619 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 26 513 (+115),

специальной техники – 3 434 (+38).



Потери России по состоянию на 12 октября / Инфографика Генштаба