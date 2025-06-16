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24 Канал Новости Украины За сутки уничтожено 1200 оккупантов и десятки единиц техники: потери России по состоянию на 16 июня
16 июня, 07:23
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За сутки уничтожено 1200 оккупантов и десятки единиц техники: потери России по состоянию на 16 июня

Сергей Попович
Основні тези
  • За сутки уничтожено 1200 российских оккупантов и десятки единиц техники, общее количество потерь превысило 1 005 060 человек.
  • Россия потеряла множество техники, включая 10 939 танков, 22 811 боевых бронированных машин и 29 208 артиллерийских систем.
  • Уничтожено 40 804 БпЛА оперативно-тактического уровня и 3346 крылатых ракет с начала вторжения.

Агрессия против Украины продолжает дорого стоить России. Только за последние сутки было уничтожено 1200 оккупантов.

Общее количество потерь российских солдат уже превысило миллион и сейчас составляет ориентировочно 1 005 060. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 16 июня

С начала полномасштабного вторжения России ориентировочно потеряла:

  • личного состава – около 1 005 060 (+1200) человек;
  • танков – 10 939 (+2);
  • боевых бронированных машин – 22 811 (+7);
  • артиллерийских систем – 29 208 (+18);
  • РСЗВ – 1418 (+0);
  • средств ПВО – 1187 (+1);
  • самолетов – 416 (+0);
  • вертолетов – 337 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 40 804 (+95);
  • крылатых ракет – 3346 (+9);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 096 (+79);
  • специальной техники – 3916 (+1).


Потери врага по состоянию на 16 июня / Инфографика Генштаба ВСУ