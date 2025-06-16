16 июня, 07:23
За сутки уничтожено 1200 оккупантов и десятки единиц техники: потери России по состоянию на 16 июня
Основні тези
- За сутки уничтожено 1200 российских оккупантов и десятки единиц техники, общее количество потерь превысило 1 005 060 человек.
- Россия потеряла множество техники, включая 10 939 танков, 22 811 боевых бронированных машин и 29 208 артиллерийских систем.
- Уничтожено 40 804 БпЛА оперативно-тактического уровня и 3346 крылатых ракет с начала вторжения.
Агрессия против Украины продолжает дорого стоить России. Только за последние сутки было уничтожено 1200 оккупантов.
Общее количество потерь российских солдат уже превысило миллион и сейчас составляет ориентировочно 1 005 060. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России по состоянию на 16 июня
С начала полномасштабного вторжения России ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 1 005 060 (+1200) человек;
- танков – 10 939 (+2);
- боевых бронированных машин – 22 811 (+7);
- артиллерийских систем – 29 208 (+18);
- РСЗВ – 1418 (+0);
- средств ПВО – 1187 (+1);
- самолетов – 416 (+0);
- вертолетов – 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 40 804 (+95);
- крылатых ракет – 3346 (+9);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 096 (+79);
- специальной техники – 3916 (+1).
Потери врага по состоянию на 16 июня / Инфографика Генштаба ВСУ