Минус 1070 солдат, 6 танков и более 2 тысяч БпЛА: какие потери врага на 19 апреля
- По состоянию на 19 апреля 2026 года Россия потеряла около 1 318 220 солдат и значительное количество техники, включая 11 882 танка и 24 420 боевых бронированных машин.
- Россия сталкивается с трудностями в пополнении войска, что приводит к росту проблем на фронте.
Россия продолжает осуществлять попытки наступления и применяет больше солдат и техники. Несмотря на это, украинские защитники продолжают наносить врагу значительные потери.
Об актуальных потерях врага на 19 апреля проинформировали в Генштабе.
Какие потери России?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 19 апреля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 318 220 (+1 070) человек;
- танков – 11 882 (+6);
- боевых бронированных машин – 24 420 (+10);
- артиллерийских систем – 40 324 (+82);
- РСЗВ – 1 748 (+5);
- средства ПВО – 1 349 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно–тактического уровня – 247 131 (+2 019);
- крылатых ракет – 4 549 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 90 397 (+203);
- специальной техники – 4 131 (+2).
Потери врага на 10 апреля / Инфографика Генштаба
Важно! Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что Россия испытывает трудности в пополнении войска, несмотря на высокие выплаты контрактникам. Из-за нехватки солдат в армии растет количество проблем на фронте.
Что известно о последних значительных потерях россиян?
Украинские военные уже не впервые уничтожили дорогую российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепек" на Запорожье. Операцию выполнили пилоты 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" и 412 отдельной бригады Nemesis вместе с операторами Lasar's Group Нацгвардии.
17 апреля ССО нанесли удар по логистической базе российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в Мангуше. Атака вызвала взрывы и крупные пожары на месте, удар существенно снизил боеспособность противника.
Кроме того, Силы обороны нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам и базам по ремонту и обслуживанию техники, поразив также склад хранения катеров в Крыму. Украинские беспилотники атаковали склады боеприпасов в нескольких областях, а масштабы последствий для врага еще уточняются.