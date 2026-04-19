Минус 1070 солдат, 6 танков и более 2 тысяч БпЛА: какие потери врага на 19 апреля

Россия продолжает осуществлять попытки наступления и применяет больше солдат и техники. Несмотря на это, украинские защитники продолжают наносить врагу значительные потери.

Об актуальных потерях врага на 19 апреля проинформировали в Генштабе.

Смотрите также Бой за Часов Яр продолжается: Силы обороны показали, как сорвали попытку прорыва россиян

Какие потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 19 апреля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 318 220 (+1 070) человек;

танков – 11 882 (+6);

боевых бронированных машин – 24 420 (+10);

артиллерийских систем – 40 324 (+82);

РСЗВ – 1 748 (+5);

средства ПВО – 1 349 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно–тактического уровня – 247 131 (+2 019);

крылатых ракет – 4 549 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 90 397 (+203);

специальной техники – 4 131 (+2).



Потери врага на 10 апреля / Инфографика Генштаба

Важно! Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что Россия испытывает трудности в пополнении войска, несмотря на высокие выплаты контрактникам. Из-за нехватки солдат в армии растет количество проблем на фронте.

Что известно о последних значительных потерях россиян?