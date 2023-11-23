Более 1000 "упакованных" оккупантов и 150 единиц техники: потери врага на 23 ноября
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают давать мощный отпор оккупантам. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1130 личного состава российской армии.
С начала полномасштабного вторжения потери неприятеля уже превышают 320 тысяч личного состава. Также страна-оккупант потеряла тысячи единиц техники. Следует отметить, что статистика российских потерь может быть гораздо больше, ведь в условиях активных боевых действий достаточно сложно подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов.
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Актуальная статистика потерь врага
Украинские защитники от 24 февраля 2022 года ликвидировали:
- личного состава – около 321 800 (+1130) человек;
- танков – 5 466 (+20);
- боевых бронированных машин – 10 224 (+36);
- артиллерийских систем – 7 802 (+33);
- РСЗО – 902 (+3);
- средств ПВО – 591 (+2);
- самолетов – 323 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 799 (+15);
- крылатых ракет – 1 564 (+0);
- кораблей / катеров – 22 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 198 (+39);
- специальной техники – 1 107 (+2).
Потери врага по состоянию на 23 ноября / Фото Генштаб
Российская армия за 6 недель потеряла более 30 тысяч солдат
Министр обороны Украины Рустем Умеров на открытии 17-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн" сообщил, что российская армия в течение 6 недель потеряла почти 36 тысяч личного состава. Такие данные он приводит, ссылаясь на актуальную статистику Генштаба ВСУ.
Он также сообщил, что Силы обороны вытеснили российские военные корабли из Черного моря и постепенно восстанавливают свободу мореходства, даже не имея собственного мощного военного флота. По словам Умерова, это результат ассиметричных действий Украины вместе с партнерами.