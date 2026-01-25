ВСУ ликвидировали очередную партию оккупантов: Генштаб раскрыл потери России на 25 января
- Российские военные несут значительные потери из-за решительного сопротивления украинских сил.
- В частности, речь идет о 32 артсистемах и более сотни единиц автомобильной техники и автоцистерн.
- Конечно, не обошлось и без ликвидированных солдат вражеской армии.
Российские военные непрерывно пытаются захватить территории Украины. Однако здесь они сталкиваются с решительным сопротивлением, из-за чего несут поразительные потери.
Не так давно министр обороны Михаил Федоров очертил стратегические цели Сил обороны. Одна из них заключается в ликвидации 50 тысяч россиян в месяц, что должно заставить Россию к миру. Так, о новых потерях вражеской армии рассказывает Генштаб ВСУ.
Сколько еще россиян отправились в ад?
С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют:
- личного состава – около 1 234 040 (+1 020) человек;
- танков – 11 605 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 950 (+1);
- артиллерийских систем – 36 612 (+32);
- РСЗВ – 1 624 (+1);
- средства ПВО – 1 286 (+3);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 114 896 (+847);
- крылатые ракеты – 4 205 (+15);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 75 759 (+115);
- специальная техника – 4 050 (+0).
Потери оккупантов на 25 января / Инфографика Генштаба
Последние новости с разных направлений фронта
По данным ISW, российские подразделения продвинулись на Славянском направлении, а также вблизи Доброполья, Покровска и Новопавловки, в то же время подтвержденных успехов на западе Запорожской области и на Херсонском направлении они не имеют.
Зато Силы обороны Украины недавно улучшили позиции на востоке Запорожья и в районе Константиновка-Дружковка.
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов объяснил, главные усилия врага сосредоточены на Донецком и Гуляйпольском направлениях. В целом ситуация для украинских сил более стабильная почти везде, за исключением отдельных участков – прежде всего Купянска и Лимана, где ресурсы ограничены и нуждаются в усилении.
- Кстати, под Купянском подразделение "ОРИОН" создало роботизированную "килзону", которая уничтожает до 88% противника и заставляет его менять тактику.