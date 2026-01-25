ВСУ ликвидировали очередную партию оккупантов: Генштаб раскрыл потери России на 25 января

Не так давно министр обороны Михаил Федоров очертил стратегические цели Сил обороны. Одна из них заключается в ликвидации 50 тысяч россиян в месяц, что должно заставить Россию к миру. Так, о новых потерях вражеской армии рассказывает Генштаб ВСУ.

Читайте также Россия требует, чтобы Киев отдал всю восточную промышленную зону Донбасса, – Reuters

С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют:



Потери оккупантов на 25 января / Инфографика Генштаба

По данным ISW, российские подразделения продвинулись на Славянском направлении, а также вблизи Доброполья, Покровска и Новопавловки, в то же время подтвержденных успехов на западе Запорожской области и на Херсонском направлении они не имеют.

Зато Силы обороны Украины недавно улучшили позиции на востоке Запорожья и в районе Константиновка-Дружковка.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов объяснил, главные усилия врага сосредоточены на Донецком и Гуляйпольском направлениях. В целом ситуация для украинских сил более стабильная почти везде, за исключением отдельных участков – прежде всего Купянска и Лимана, где ресурсы ограничены и нуждаются в усилении.

Кстати, под Купянском подразделение "ОРИОН" создало роботизированную "килзону", которая уничтожает до 88% противника и заставляет его менять тактику.