Почти 1 000 оккупантов и десятки единиц техники: колоссальные потери врага на 26 января
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает нести колоссальные потери в полномасштабной войне. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 990 оккупантов.
С 24 февраля 2022 года потери российской армии уже достигают 380 600 личного состава. Это количество может быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов очень сложно в условиях активных боевых действий.
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Актуальная статистика потерь
Российская армия за почти 2 года полномасштабной войны потеряла:
- личного состава – около 380 600 (+990) человек,
- танков – 6 265 (+8),
- боевых бронированных машин – 11 637 (+16),
- артиллерийских систем – 9 082 (+15),
- РСЗО – 972 (+0),
- средств ПВО – 660 (+0),
- самолетов – 331 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 033 (+0),
- крылатых ракет – 1 845 (+1),
- кораблей /катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 064 (+20),
- специальной техники – 1 425 (+5).
Потери России по состоянию на 26 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Также в Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по 1 важной цели противника.
Какова ситуация на фронте
- Враг не оставляет попыток захватить украинские территории. Так, в течение суток произошло 82 боевых столкновения на фронте.
- Ожесточенные бои идут на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях. Больше всего атак врага в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" – возле Авдеевки и Марьинки.
- Так, на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 16 российских атак. У Марьинки враг также усилил давление и в течение суток ВСУ отбили 25 вражеских штурмов.
- На Запорожском направлении оккупанты не оставляют попыток отбить украинские позиции вблизи Работино, однако успеха не имеют.
- На Херсонском направлении Силы обороны продолжают действия по расширению плацдарма на левобережье Днепра. На этом участке враг не учитывает потери и безрезультатно штурмует украинские позиции.