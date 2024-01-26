Почти 1 000 оккупантов и десятки единиц техники: колоссальные потери врага на 26 января

26 января 2024, 07:57
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия продолжает нести колоссальные потери в полномасштабной войне. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 990 оккупантов.

С 24 февраля 2022 года потери российской армии уже достигают 380 600 личного состава. Это количество может быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов очень сложно в условиях активных боевых действий.

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Актуальная статистика потерь

Российская армия за почти 2 года полномасштабной войны потеряла:

  • личного состава – около 380 600 (+990) человек,
  • танков – 6 265 (+8),
  • боевых бронированных машин – 11 637 (+16),
  • артиллерийских систем – 9 082 (+15),
  • РСЗО – 972 (+0),
  • средств ПВО – 660 (+0),
  • самолетов – 331 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 033 (+0),
  • крылатых ракет – 1 845 (+1),
  • кораблей /катеров – 23 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 064 (+20),
  • специальной техники – 1 425 (+5).


Потери России по состоянию на 26 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Также в Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по 1 важной цели противника.

Какова ситуация на фронте

  • Враг не оставляет попыток захватить украинские территории. Так, в течение суток произошло 82 боевых столкновения на фронте.
  • Ожесточенные бои идут на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях. Больше всего атак врага в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" – возле Авдеевки и Марьинки.
  • Так, на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 16 российских атак. У Марьинки враг также усилил давление и в течение суток ВСУ отбили 25 вражеских штурмов.
  • На Запорожском направлении оккупанты не оставляют попыток отбить украинские позиции вблизи Работино, однако успеха не имеют.
  • На Херсонском направлении Силы обороны продолжают действия по расширению плацдарма на левобережье Днепра. На этом участке враг не учитывает потери и безрезультатно штурмует украинские позиции.

Автор: Анжеліка Байбак