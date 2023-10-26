Более 800 оккупантов, ПВО, танки и артиллерийские системы: потери врага на 26 октября
26 октября 2023, 07:50Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако только терпит потери. Так, оккупанты за последние сутки на фронте потеряли 810 единиц личного состава.
С момента начала полномасштабной войны в Украине враг потерял 297 120 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за интенсивных боевых действий.
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Потери врага в технике
- танков – 5141 (+29);
- боевых бронированных машин – 9715 (+18);
- артиллерийских систем – 7155 (+30);
- РСЗО – 834 (+1);
- средств ПВО – 556 (+2);
- самолетов – 320 (+0);
- вертолетов / helicopters – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5389 (+17);
- крылатых ракет – 1538 (+0);
- кораблей / катеров – 20 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9507 (+33);
- специальной техники – 1010 (+3).
Потери врага в технике 26 октября 2023 года
Потери врага в Украине: последние новости
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что за 10 дней активных действий оккупанты потеряли во время штурмов украинских позиций под Авдеевкой 109 единиц техники. Больше всего враги потеряли боевые бронированные машины и танки.
- Владимир Зеленский показал, как военные ОСГВ "Таврия" уничтожают врага на Таврическом направлении. В частности, они атакуют вражескую технику дронами.
- Украинская разведка во временно оккупированном Донецке уничтожила вражеский склад с вооружением. По данным разведчиков, прилетело в базу 110-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск, которая сейчас участвует в штурмовых действиях в районе Авдеевки.