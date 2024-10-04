"Минус" 1230 оккупантов и 59 артиллерийских систем: потери России по состоянию на 4 октября

4 октября 2024, 07:34
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Автор: София Рожик

Силы обороны ликвидировали еще 1230 оккупантов. Также россияне потеряли 288 единиц техники и вооружения.

В частности, ВСУ уничтожили 59 артиллерийских систем и 31 боевую бронированную машину. Об этом сообщает Генштаб.

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Потери России

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 657940 (+1230) человек,
  • танков – 8908 (+15),
  • боевых бронированных машин – 17627 (+31),
  • артиллерийских систем – 18965 (+59),
  • РСЗВ – 1212 (+8),
  • средства ПВО – 965 (+1),
  • самолетов – 368 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16494 (+101),
  • крылатые ракеты – 2613 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25820 (+70),
  • специальная техника – 3333 (+3).

Потери России по состоянию на 4 октября / Инфографика Генштаба