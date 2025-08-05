Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вражеская армия пытается продвигаться вглубь украинских земель, но Силы обороны наносят ощутимые потери россиянам.

За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1120 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне с Украиной?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 058 260 (+1120);

танков – 11 071 (+2);

боевых бронированных машин – 23 091 (+12);

артиллерийских систем – 31 081 (+28);

РСЗВ – 1452 (+0);

средств ПВО – 1203 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 620 (+169);

крылатых ракет – 3555 (+2);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 57 337 (+93);

специальной техники – 3935 (+0).



Потери России в войне по состоянию на 5 августа / Инфографика Генштаба

К слову, недавно экипаж 427 полка беспилотных систем "Рарог" уничтожил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк".

Она использует термобарические боеголовки, имеющие существенный сокрушительный эффект. Однако благодаря работе украинских воинов теперь это лишь куча обгоревшего металла.