800 оккупантов, 29 артсистем, 33 авто и автоцистерны: огромные потери врага на 23 апреля

23 апреля 2024, 07:38
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Источник:

Генштаб ВСУ

Кремль не прекращает попыток атаковать Украину, однако несет огромные потери. Только за последние сутки враги потеряли на фронте 800 солдат.

За более чем два года полномасштабного вторжения – 461 060 бойцов. Однако потери могут быть больше, ведь подсчитать их трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 7241 (+5);
  • боевых бронированных машин – 13 916 (+12);
  • артиллерийских систем – 11765 (+29);
  • РСЗВ – 1046 (+0);
  • средства ПВО – 769 (+1);
  • самолетов – 348 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9407 (+23);
  • крылатые ракеты – 2117 (+0);
  • корабли /катера – 26 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15845 (+33);
  • специальная техника – 1936 (+2).

Что происходит на фронте: кратко

  • Российские оккупанты на фронте продолжают попытки захватить восточные населенные пункты Украины. В частности, враги пытаются завладеть Новомихайловкой и Очеретино.
  • Вечером 22 апреля командир 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, Герой Украины, полковник Евгений Шаматалюк заявил, что наши военные не выходили из Новомихайловки Донецкой области. По его словам, где-то 15 – 20% населенного пункта удерживают бойцы бригады, зато другая часть, где находятся россияне, под нашим огневым контролем.
  • В ночь на 23 апреля аналитики проекта DeepState написали, что Россия продвинулась в Очеретино.

Автор: Діана Квасневська