Более 1000 оккупантов отправили в ад: потери врага на 7 октября
- За минувшие сутки украинские силы ликвидировали 1020 российских оккупантов.
- С начала вторжения Россия потеряла 1 117 360 военных и значительное количество техники, включая 11 238 танков и 23 319 бронированных машин.
Украинские воины ежедневно защищают страну на фронте, нанося врагу значительные потери. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1020 оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около:
- личного состава – 1 117 360 (+1020) человек;
- танков – 11 238 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 319 (+6);
- артиллерийских систем – 33 493 (+29);
- РСЗО – 1 516 (+0);
- средств ПВО – 1224 (+1);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 67 564 (+338);
- крылатых ракет – 3 841 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 575 (+79);
- специальной техники – 3 973 (+2).
Потери врага на 7 октября / Инфографика Генштаба ВСУ
Важные потери врага в последнее время: что известно?
Напомним, что на Луганщине Силы беспилотных систем уничтожили станцию постановки радиопомех Р-330Ж "Житель". С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.
Кроме того, Силы обороны Украины атаковали "Завод им. Я.М. Свердлова", один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России.
Также бойцы поразили мощности АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, Крыму – многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт.