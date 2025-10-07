Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне в окружении, врага останавливают на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около:

Потери врага на 7 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что на Луганщине Силы беспилотных систем уничтожили станцию постановки радиопомех Р-330Ж "Житель". С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.

Кроме того, Силы обороны Украины атаковали "Завод им. Я.М. Свердлова", один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России.