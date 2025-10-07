Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько:

  • особового складу – 1 117 360 (+1020) осіб;
  • танків – 11 238 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 319 (+6);
  • артилерійських систем – 33 493 (+29);
  • РСЗВ – 1 516 (+0);
  • засобів ППО – 1224 (+1);
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67 564 (+338);
  • крилатих ракет – 3 841 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 575 (+79);
  • спеціальної техніки – 3 973 (+2).

Втрати ворога на 7 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Важливі втрати ворога останнім часом: що відомо?

  • Нагадаємо, що на Луганщині Сили безпілотних систем знищили станцію постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель". З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем.

  • Крім того, Сили оборони України атакували "Завод ім. Я.М. Свердлова", один з найбільших виробників вибухових речовин у Росії.

  • Також бійці уразили потужності АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, Криму – багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти й нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна та назад, а також автомобільний транспорт.