Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько:

Втрати ворога на 7 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що на Луганщині Сили безпілотних систем знищили станцію постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель". З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем.

Крім того, Сили оборони України атакували "Завод ім. Я.М. Свердлова", один з найбільших виробників вибухових речовин у Росії.