Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні?
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько:
- особового складу – 1 117 360 (+1020) осіб;
- танків – 11 238 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 319 (+6);
- артилерійських систем – 33 493 (+29);
- РСЗВ – 1 516 (+0);
- засобів ППО – 1224 (+1);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67 564 (+338);
- крилатих ракет – 3 841 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 575 (+79);
- спеціальної техніки – 3 973 (+2).
Втрати ворога на 7 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Важливі втрати ворога останнім часом: що відомо?
Нагадаємо, що на Луганщині Сили безпілотних систем знищили станцію постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель". З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем.
Крім того, Сили оборони України атакували "Завод ім. Я.М. Свердлова", один з найбільших виробників вибухових речовин у Росії.
Також бійці уразили потужності АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, Криму – багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти й нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна та назад, а також автомобільний транспорт.