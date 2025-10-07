Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около:

  • личного состава – 1 117 360 (+1020) человек;
  • танков – 11 238 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 319 (+6);
  • артиллерийских систем – 33 493 (+29);
  • РСЗО – 1 516 (+0);
  • средств ПВО – 1224 (+1);
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 67 564 (+338);
  • крылатых ракет – 3 841 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 575 (+79);
  • специальной техники – 3 973 (+2).

Потери врага на 7 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Важные потери врага в последнее время: что известно?

  • Напомним, что на Луганщине Силы беспилотных систем уничтожили станцию постановки радиопомех Р-330Ж "Житель". С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.

  • Кроме того, Силы обороны Украины атаковали "Завод им. Я.М. Свердлова", один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России.

  • Также бойцы поразили мощности АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, Крыму – многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт.