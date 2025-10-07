Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около:
- личного состава – 1 117 360 (+1020) человек;
- танков – 11 238 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 319 (+6);
- артиллерийских систем – 33 493 (+29);
- РСЗО – 1 516 (+0);
- средств ПВО – 1224 (+1);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 67 564 (+338);
- крылатых ракет – 3 841 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 575 (+79);
- специальной техники – 3 973 (+2).
Потери врага на 7 октября / Инфографика Генштаба ВСУ
Важные потери врага в последнее время: что известно?
Напомним, что на Луганщине Силы беспилотных систем уничтожили станцию постановки радиопомех Р-330Ж "Житель". С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.
Кроме того, Силы обороны Украины атаковали "Завод им. Я.М. Свердлова", один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России.
Также бойцы поразили мощности АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, Крыму – многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт.