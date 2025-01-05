Минуснули более 30 вояк: пограничники показали, как поразили склады и блиндажи врага

Пограничники продолжают наносить мощные удары по вражеским силам. В частности, они нанесли удар по позициям противника на Волчанском направлении.

В результате операции обезврежено более 30 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение МВД Украины.

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Пограничники наносят мощные удары противнику

Артиллеристы бригады "Гарт" продолжают работать на Волчанском направлении.

На этот раз бойцы накрыли окопные линии, блиндажи, огневые позиции оккупантов вместе с гранатометами АГС-17 и СПГ-9.

Также наши военные поразили склад с инженерным оборудованием и электрогенератором, места сосредоточения личного состава. Указывается, что ликвидировано 34 российских воина.

В заметке МВД также обнародовали видео, где показали, как пограничники наносят мощные удары противнику.

Пограничники поразили склады и блиндажи врага: смотрите видео

Напомним, что, что за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1730 российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили 248 единиц техники и вооружения агрессора. Подробности о потерях вражеских сил по состоянию на 5 января 2025 года, читайте в материале 24 Канала.