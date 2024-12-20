2024 год может стать самым кровавым для армии России в войне против Украины

2024 год может стать самым кровавым для армии РФ. Оценить полные годовые потери пока невозможно.

Подсчет подтвержденных смертей российских военных еще будет продолжаться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское медиа "Медиазона".

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Какие подтвержденные потери россиян на войне

Журналисты отмечают, что из-за задержки в публикации данных полную картину потерь пока оценить сложно, но предварительные итоги уже есть.

Подтвержденные потери российских военных:

2022 год: 18 983 человек;

18 983 человек; 2023 год: 33 550 человек;

33 550 человек; 2024 год: 20 364 человек.

Дата гибели неизвестна у 11 860 человек.

Издание также сообщает о наличии 7 335 необработанных записей, из которых 36% могут быть дублями.

В 2024 году значительную долю потерь понесли так называемые "добровольческие" подразделения, в частности из-за осложнений отслеживания набора заключенных.

В 2022 году основные потери понесли подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ). В 2023 году на первый план вышли завербованные заключенные, которые массово погибали во время штурмов Бахмута.

Сейчас доля убитых заключенных упала, но с недавних пор вербовать в армию можно на любых стадиях уголовного процесса – поэтому подтвердить факт вербовки из мест лишения свободы стало сложнее.

Больше всего погибших приходится на уроженцев Республик Башкортостан и Татарстан – примерно по 2 тысячи человек из каждого региона. Значительные потери также зафиксированы среди жителей Урала: Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.

Несмотря на эти шокирующие данные, российские власти продолжают замалчивать официальные цифры потерь. Во время ежегодной пресс-конференции российский диктатор Владимир Путин проигнорировал вопрос о пропавших без вести военных.