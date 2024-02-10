Почти 1000 оккупантов, 24 артиллерийские системы: огромные потери врага на 10 февраля
10 февраля 2024, 10:06Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты не оставляют попыток захватить Украину. Однако единственное их стабильное и ежедневное "достижение" – это безумные потери личного состава и техники.
Только за последние сутки враги оставили на поле боя 980 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 394 270 солдат.
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Какие потери врагов в технике
- танков – 6394 (+9);
- боевых бронированных машин – 11942 (+21);
- артиллерийских систем – 9459 (+24);
- РСЗО – 981 (+0);
- средства ПВО – 666 (+0);
- самолетов – 332 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7235 (+26);
- крылатые ракеты – 1881 (+0);
- корабли /катера – 24 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 12579 (+28);
- специальная техника – 1512 (+3).
Потери врага по состоянию на 10 февраля 2024 года
Враг усиливает присутствие на Востоке
- Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал, что на Востоке ситуацию серьезно осложняют неблагоприятные погодные условия.
- По его словам, оккупанты усиливают свое присутствие, ведь враги выбрали тактику поиска слабых мест и пробуют прорывать нашу линию обороны.
- Назаренко объяснил, что враги применяют большое количество живой силы, артиллерии, бронетехники и авиации, то есть всего, что могут. Они забрасывают боеприпасами не конкретные объекты, а целые площади.
- К счастью, Россия не может перехватить инициативу, потому что на всех участках фронта получает отпор от Сил обороны и несет потери.