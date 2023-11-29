Нос не опускаем, – оккупант на Херсонщине с радостью рассказал о 94% потерях в его роте

Российские военные устроили застолье на пока еще оккупированном левом берегу Херсонской области. Во время него один из захватчиков начал открыто и с оптимизмом рассказывать о потерях "второй армии мира".

Как понятно из ролика, распространяемого пользователями сети, захватчики решили устроить в 7-х праздник, поскольку выжили, в отличие от других "собратьев". По словам вражеского военного, потери в его роте составляют 94%.

Смотрите также Россияне давят под Бахмутом и Авдеевкой: как через неделю сменилась линия фронта

Язык без костей: военный России рассказал о потерях

Стоит отметить, что на видео – группа российских военных, представляющих осетин. Это древний народ Северного Кавказа, который также сильно пострадал во время оккупации Москвой части Грузии в 2008 году, а именно – Южной Осетии.

Один из захватчиков с незаурядным оптимизмом рассказывает о том, что якобы не нужно расстраиваться. В то же время он отмечает, что среди 86 бойцов, которые были в его роте, остались живы всего 7 военнослужащих.

Нос не опускаем. Нас из роты у 86 бойцов вышли 7 человек. Мы – семь человек остались, чтобы вернуться назад. Нам Всевышний позволил еще пожить,

– говорит один из захватчиков.

Интереснее всего, что озвученная оккупантом "статистика" вызвала настоящий хохот среди его "собратьев". Очевидно, эти цифры действительно смешны, но для Сил обороны. Почему же смеются россияне? Очевидно, от безысходности.

На левобережье Херсонщины оккупант с оптимизмом рассказывает о потерях России: смотрите видео

В России все больше проблем и меньше живой силы