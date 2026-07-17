Вертолет и более 1300 оккупантов: какие потери понесла Россия по состоянию на 17 июля

Российская армия не отказывается от намерения захватить как можно больше украинской территории. В то же время Силы обороны Украины ежедневно наносят врагу потери.

О последних потерях противника сообщил Генштаб ВСУ. Каковы потери России по состоянию на 17 июля? С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла: личного состава – около 1 425 990 (+1 370) человек;

танков – 12 148 (+4);

боевых бронированных машин – 24 946 (+6);

артиллерийских систем – 46 084 (+65);

РСЗО – 1 943 (+7);

средств ПВО – 1 496 (+4);

самолетов – 437 (+0);

вертолетов – 354 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 412 884 (+1879);

наземных робототехнических комплексов – 1 932 (+13);

кораблей / катеров – 34 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 121 216 (+489);

специальной техники – 4 424 (+4),

крылатых ракет – 4 909 (+3).

Потери России в войне по состоянию на 17 июля 2026 года / Фото Генштаба ВСУ Напомним, на днях бойцы Центра спецназначения "Омега" НГУ уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Удар был нанесен с помощью беспилотников, пока военный самолет готовился к боевому вылету на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.