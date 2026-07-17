17 июля, 06:41
Вертолет и более 1300 оккупантов: какие потери понесла Россия по состоянию на 17 июля
Российская армия не отказывается от намерения захватить как можно больше украинской территории. В то же время Силы обороны Украины ежедневно наносят врагу потери.
О последних потерях противника сообщил Генштаб ВСУ.
Каковы потери России по состоянию на 17 июля?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 425 990 (+1 370) человек;
- танков – 12 148 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 946 (+6);
- артиллерийских систем – 46 084 (+65);
- РСЗО – 1 943 (+7);
- средств ПВО – 1 496 (+4);
- самолетов – 437 (+0);
- вертолетов – 354 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 412 884 (+1879);
- наземных робототехнических комплексов – 1 932 (+13);
- кораблей / катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 121 216 (+489);
- специальной техники – 4 424 (+4),
- крылатых ракет – 4 909 (+3).
Потери России в войне по состоянию на 17 июля 2026 года / Фото Генштаба ВСУ
Напомним, на днях бойцы Центра спецназначения "Омега" НГУ уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Удар был нанесен с помощью беспилотников, пока военный самолет готовился к боевому вылету на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.