Более 1300 окупантов ликвидированы за сутки: потери врага на 29 июля
Украинские Силы обороны продолжают наносить российской армии значительные потери по всем направлениям фронта. Только за минувшие сутки оккупанты потеряли еще более 1300 военнослужащих, а также десятки единиц тяжелой техники и вооружения.
Об актуальных потерях врага рассказали в Генштабе .
Каковы потери России на войне?
По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 29 июля 2026 г. общие боевые потери российской армии ориентировочно составляют:
- Личный состав – ~1 443 450 (+1 310)
- Танки – 12 227 (+1)
- Боевые бронированные машины – 25 044 (+6)
- Артиллерийские системы – 46 962 (+60)
- РСЗО – 1 973 (+3)
- Средства ПВО – 1521 (+2)
- Самолеты – 439
- Вертолеты – 354
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 432 778 (+1 468)
- Наземные робототехнические комплексы – 2 063 (+9)
- Корабли/катера – 34
- Подводные лодки – 2
- Автомобильная техника и автоцистерны – 127 181 (+331)
- Специальная техника – 4 478 (+2)
- Крылатые ракеты – 4 950
Потери врага в войне по состоянию на 29 июля / Инфографика Генштаба
Напомним, украинская тактическая авиация успешно поразила российскую бронетехнику в Запорожском направлении. Летчик 114 бригады тактической авиации с позывным OSCAR во время одного боевого вылета уничтожил сразу четыре бронированных машины кафиров .
Перед ударом операторы беспилотников провели воздушную разведку и обнаружили ангар, где российские военные утаили технику, после чего координаты оперативно передали на командный пункт. Пилот рассказал, что получил приказ на боевой вылет, вышел в определенный район и нанес точный бомбовый удар, а уже через несколько минут разведка подтвердила уничтожение машин врага.
Для выполнения задания украинский защитник применил истребитель МиГ-29, оснащенный высокоточными управляемыми авиационными бомбами GBU-39. В Воздушных Силах отметили, что OSCAR является одним из опытнейших пилотов украинской тактической авиации: с начала полномасштабной войны он совершил более 400 боевых вылетов и уничтожил более 150 наземных и около 15 воздушных целей противника.