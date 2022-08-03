ВСУ успешно ликвидировали более 41 тысячи оккупантов: свежие потери врага

Вооруженные Силы Украины продолжают очищать украинскую землю от пришедших к нам с войной захватчиков. С 24 февраля они ликвидировали 41350 врагов.

За 160 день войны украинские воины уничтожили еще 180 военных противника. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку невозможно вести точные подсчеты во время активных боев.

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Потери врага в технике:

танков – 1774 (+6),

боевых бронированных машин – 4022 (+8),

артиллерийских систем – 939 (+3),

РСЗО – 259 (+0),

средства ПВО – 118 (+1),

самолетов – 223 (+0),

вертолетов – 191 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),

крылатые ракеты – 180 (+6),

корабли – 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8),

специальная техника – 83 (+1).

Предыдущий день для ВСУ был успешным по охоте на крылатые ракеты. Наши защитники сбили fж 6. Также больше никуда не поедут 6 российских танков на 8 боевых бронированных машин.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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Что происходит сейчас на Бахмутском направлении: кратко

На направлении Северска противник бил из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков у Северска, Серебрянки и Григоровки. Также россияне использовали беспилотники для разведки.

Из авиации оккупанты били возле Семигорья и Белогоровки.

Не имели успеха попытки врага наступать у Берестового. Такая же ситуация произошла на направлениях Владимировка-Яковлевка и Семигорье – Кодема.

До сих пор продолжаются бои возле на направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут.

Возле Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины заставили врага отойти.

Смотрите в видео – Данилов о предоставленном западном оружии: