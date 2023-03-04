Более 800 уничтоженных оккупантов и много техники: потери врага по состоянию на 4 марта

Украина уже больше года дает отпор России в полномасштабной войне. За это время нашим воинам удалось ликвидировать 152 190 захватчиков.

Только за прошедшие сутки на концерт Кобзона свои билеты получили 820 окупантов. Кроме того, враг несет серьезные потери в технике.

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Актуальная статистика потерь врага

С 24 февраля 2022 года по 4 марта 2023 года российские войска потеряли: