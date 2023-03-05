В Украине "задвухсотили" еще более 900 оккупантов: потери врага на 5 марта

Благодаря титаническим усилиям наших воинов, статистика Генштаба ВСУ пополняется с каждым днем. Только за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 930 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли уже 153 120 захватчиков. Однако заметим, что это не окончательные данные, так как подсчет усложняют интенсивные боевые действия.

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Враг теряет также технику

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

танков – 3414 (+5),

боевых бронированных машин – 6692 (+9),

артиллерийских систем – 2426 (+12),

РСЗО – 488 (+1),

средств ПВО – 248 (+1),

самолетов – 302 (+0),

вертолётов – 289 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5),

крылатых ракет – 873 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5299 (+10),

специальной техники – 232 (+2).



Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают захватчиков