В настоящее время Москва набирает около 30 тысяч человек в месяц, но теряет не менее 36 тысяч.

Сколько российских оккупантов вместе с техникой было ликвидировано за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1489640 (+1440) человек;

танков – 12 320 (+4);

боевых бронированных машин – 25 257 (+2);

артиллерийских систем – 48 954 (+71);

РСЗО – 2 079 (+0);

средства ПВО – 1597 (+0);

самолетов – 440 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2452 (+10);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 492 177 (+1 775);

крылатые ракеты – 5060 (+0);

корабли/катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 142 332 (+412);

специальная техника – 4623 (+2).

Потери врага на 1 сентября 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что российская армия несет большие потери на фронте, и Кремлю становится все труднее пополнять ряды войск только контрактниками. По данным украинской разведки, из-за этого Россия готовится к новой волне мобилизации в 2026–2027 годах.

За январь – июль 2026 года потери российской армии оцениваются примерно в 240 тысяч военнослужащих. Из них не менее 140 тысяч – погибшие или те, кто уже не сможет вернуться к боевым действиям. В то же время за этот период Россия смогла набрать по контракту менее 232 тысяч человек. То есть количество новых контрактников уже не покрывает потери армии.