Нині ж Москва набирає близько 30 тисяч людей на місяць, але втрачає щонайменше 36 тисяч.

Скільки російських окупантів разом із технікою ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 1 вересня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 489 640 (+1 440) осіб;

танків – 12 320 (+4);

бойових броньованих машин – 25 257 (+2);

артилерійських систем – 48 954 (+71);

РСЗВ – 2 079 (+0);

засоби ППО – 1 597 (+0);

літаків – 440 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 492 177 (+1 775);

крилаті ракети – 5 060 (+0);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 142 332 (+412);

спеціальна техніка – 4 623 (+2).

Втрати ворога на 1 вересня 2026 рік / Фото Генштаб

Нагадаємо, що російська армія зазнає великих втрат на фронті, і Кремлю дедалі важче поповнювати військо лише контрактниками. За даними української розвідки, через це Росія готується до нової хвилі мобілізації у 2026 – 2027 роках.

За січень – липень 2026 року втрати російської армії оцінюють приблизно у 240 тисяч військових. Із них щонайменше 140 тисяч – загиблі або ті, хто вже не зможе повернутися до бойових дій. Водночас за цей період Росія змогла набрати за контрактом менш як 232 тисячі людей. Тобто кількість нових контрактників уже не перекриває втрати армії.