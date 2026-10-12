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24 Канал Новости Украины Потери России на 12 октября: почти 1500 оккупантов, 2 танка и 2 средства ПВО
12 октября, 06:28
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Обновлено - 06:31, 12 октября

Потери России на 12 октября: почти 1500 оккупантов, 2 танка и 2 средства ПВО

Даниил Жоров

Россия продолжает нести значительные потери на поле боя. За последние сутки численность армии страны-агрессора сократилась на 1 470 солдат.

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла более 1,5 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения враг потерял:

  • личного состава – около 1 554 310 (+1 470) человек;
  • танков – 12 410 (+2);
  • боевых бронированных машин – 25 527 (+6);
  • артиллерийских систем – 51 090 (+51);
  • РСЗО – 2 209 (+4);
  • средств ПВО – 1 703 (+2);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 873 (+1 416);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 927 (+3);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 162 056 (+553);
  • специальной техники – 4 818 (+3);
  • крылатых ракет – 5 126 (+0).

Потери противника / Инфографика Генштаба

Напомним, что в воскресенье, 11 октября, украинские морские пехотинцы уничтожили две российские лодки вместе с их личным составом. Цели врага поразили воины 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен".

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