12 октября, 06:28
Обновлено - 06:31, 12 октября
Потери России на 12 октября: почти 1500 оккупантов, 2 танка и 2 средства ПВО
Россия продолжает нести значительные потери на поле боя. За последние сутки численность армии страны-агрессора сократилась на 1 470 солдат.
С 24 февраля 2022 года Россия потеряла более 1,5 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения враг потерял:
- личного состава – около 1 554 310 (+1 470) человек;
- танков – 12 410 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 527 (+6);
- артиллерийских систем – 51 090 (+51);
- РСЗО – 2 209 (+4);
- средств ПВО – 1 703 (+2);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 873 (+1 416);
- наземных робототехнических комплексов – 2 927 (+3);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 162 056 (+553);
- специальной техники – 4 818 (+3);
- крылатых ракет – 5 126 (+0).
Потери противника / Инфографика Генштаба
Напомним, что в воскресенье, 11 октября, украинские морские пехотинцы уничтожили две российские лодки вместе с их личным составом. Цели врага поразили воины 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен".