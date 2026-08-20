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24 Канал Новости Украины "Исчезли" почти полторы тысячи солдат вместе с техникой: какие потери у врага по состоянию на 20 августа
20 августа, 06:44
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"Минуснулись" почти полторы тысячи солдат вместе с техникой: какие потери у врага по состоянию на 20 августа

Татьяна Бабич

Оккупанты бросают все свои силы на захват украинских территорий. Однако россиянам не удается добиться стратегически важных прорывов –, зато потери их армии только растут.

О новой партии ликвидированных российских захватчиков и их уничтоженной технике сообщили в отчете Генштаба ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 20 августа 2026 года страна-террористка потеряла:

  • личного состава – 1 472 640 (+1 480) человек;
  • танков – 12 283 (+7);
  • боевых бронированных машин – 25 165 (+3);
  • артиллерийских систем – 48 261 (+56);
  • РСЗО – 2 050 (+7);
  • средств ПВО – 1 577 (+0);
  • самолетов – 439 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 869 (+1 672);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 321 (+10);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 136 818 (+500);
  • специальной техники – 4 551 (+3);
  • крылатых ракет – 5 010 (+0).


Потери России в войне по состоянию на 20 августа / Генштаб

Отметим, что заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что российская группировка насчитывает около 670 тысяч военнослужащих боевого компонента, еще 65 тысяч находятся в оперативном резерве.
 
По его словам, эта численность остается практически неизменной. В то же время разведка фиксирует тенденцию, при которой российские потери превышают ежемесячное количество новых контрактников.

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