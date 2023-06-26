К Кобзону отправилось еще почти 1000 захватчиков: потери врага по состоянию на 26 июня

26 июня 2023, 07:52
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают сокращать личный состав и вооруженные запасы российских захватчиков. Только за минувшие сутки к Кобзону отправилось 950 вражеских бойцов.

Понедельник, 26 июня, – это уже 488 суток с начала полномасштабного вторжения. Собственно, с 24 февраля 2022 года на войне против нашего государства погибли 225 580 оккупантов.

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Потери России в технике

  • танков – 4 031 (+1) единица;
  • боевых бронированных машин – 7 820 (+14) единиц;
  • артиллерийских систем – 4 055 (+21) единиц;
  • РСЗО – 624 единицы;
  • средств ПВО – 385 единиц;
  • самолетов – 314 единиц;
  • вертолетов – 308 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 482 (+10) единицы;
  • крылатых ракет – 1 259 единиц;
  • кораблей – 18 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 751 (+16) единица;
  • специальной техники – 557 (+5) единиц.


Потери России в личном составе и технике / Статистика по состоянию на 26 июня от Генштаба

Широкомасштабная война: последние новости

  • В ночь на 26 июня Россия обстреляла украинские города крылатыми ракетами типа "Калибр" и ударными беспилотниками типа "Шахед". В частности, взрывы слышали в Одесской и Киевской областях.
  • Как отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк работу украинской ПВО на Юге усложняла плохая погода в море и гроза. Однако представитель Одесской ОВА Сергей Братчук констатировал, что обошлось без пострадавших и прилетов.
  • В то же время все обсуждают мятеж по инициативе Пригожина, что был в России, закончился, так и не начавшись. Аналитики из Института изучения войны сказали, что ожидает главаря ЧВК "Вагнера", министра обороны Шойгу в ближайшее время.
  • Кроме того, ВСУ продолжают осуществлять контрнаступательные операции на фронте и заставляют врага убегать. В частности, стало известно, что кадыровцы покинули свои позиции под Марьинкой в Донецкой области.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак