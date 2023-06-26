К Кобзону отправилось еще почти 1000 захватчиков: потери врага по состоянию на 26 июня

Украинские защитники продолжают сокращать личный состав и вооруженные запасы российских захватчиков. Только за минувшие сутки к Кобзону отправилось 950 вражеских бойцов.

Понедельник, 26 июня, – это уже 488 суток с начала полномасштабного вторжения. Собственно, с 24 февраля 2022 года на войне против нашего государства погибли 225 580 оккупантов.

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Потери России в технике

танков – 4 031 (+1) единица;

боевых бронированных машин – 7 820 (+14) единиц;

артиллерийских систем – 4 055 (+21) единиц;

РСЗО – 624 единицы;

средств ПВО – 385 единиц;

самолетов – 314 единиц;

вертолетов – 308 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 482 (+10) единицы;

крылатых ракет – 1 259 единиц;

кораблей – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 751 (+16) единица;

специальной техники – 557 (+5) единиц.



Потери России в личном составе и технике / Статистика по состоянию на 26 июня от Генштаба

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