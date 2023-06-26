К Кобзону отправилось еще почти 1000 захватчиков: потери врага по состоянию на 26 июня
26 июня 2023, 07:52Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают сокращать личный состав и вооруженные запасы российских захватчиков. Только за минувшие сутки к Кобзону отправилось 950 вражеских бойцов.
Понедельник, 26 июня, – это уже 488 суток с начала полномасштабного вторжения. Собственно, с 24 февраля 2022 года на войне против нашего государства погибли 225 580 оккупантов.
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Потери России в технике
- танков – 4 031 (+1) единица;
- боевых бронированных машин – 7 820 (+14) единиц;
- артиллерийских систем – 4 055 (+21) единиц;
- РСЗО – 624 единицы;
- средств ПВО – 385 единиц;
- самолетов – 314 единиц;
- вертолетов – 308 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 482 (+10) единицы;
- крылатых ракет – 1 259 единиц;
- кораблей – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 751 (+16) единица;
- специальной техники – 557 (+5) единиц.
Потери России в личном составе и технике / Статистика по состоянию на 26 июня от Генштаба
Широкомасштабная война: последние новости
- В ночь на 26 июня Россия обстреляла украинские города крылатыми ракетами типа "Калибр" и ударными беспилотниками типа "Шахед". В частности, взрывы слышали в Одесской и Киевской областях.
- Как отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк работу украинской ПВО на Юге усложняла плохая погода в море и гроза. Однако представитель Одесской ОВА Сергей Братчук констатировал, что обошлось без пострадавших и прилетов.
- В то же время все обсуждают мятеж по инициативе Пригожина, что был в России, закончился, так и не начавшись. Аналитики из Института изучения войны сказали, что ожидает главаря ЧВК "Вагнера", министра обороны Шойгу в ближайшее время.
- Кроме того, ВСУ продолжают осуществлять контрнаступательные операции на фронте и заставляют врага убегать. В частности, стало известно, что кадыровцы покинули свои позиции под Марьинкой в Донецкой области.