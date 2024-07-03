Минус еще почти 1 200 оккупантов и 16 танков: потери врага на 3 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники держат фронт и уничтожают российских захватчиков. В частности, их личный состав и технику.
Только за минувшие сутки потери врага составляют 1 180 бойцов. Всего с начала полномасштабного вторжения – 546 270 представителей личного состава.
Смотрите также Между модульными реакторами и Чернобылем: следует ли перезапускать ЧАЭС, сколько АЭС потеряла Украина
Потери врага в технике
- танков – 8 123 (+16) ед;
- боевых бронированных машин – 15 583 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 14 712 (+57) ед;
- РСЗО – 1 115 (+1) ед;
- средств ПВО – 876 (+2) ед;
- самолетов – 360 ед;
- вертолетов – 326 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 668 (+27) ед;
- крылатых ракет – 2 336 (+1) ед;
- кораблей и катеров – 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 19 850 (+63) ед;
- специальной техники – 2 464 (+12) ед.
Потери России по состоянию на 3 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Ранее командующий Воздушных сил Николай Олещук отмечал, что Украина поразила склад боеприпасов врага во временно оккупированном Крыму. Жители Фиолента, Севастополя и Балаклавы 1 июля слышали мощные взрывы.
Смотрите также Хватит ли Европе людей для войны, если Россия решит напасть: прогноз Foreign Policy
Кроме того, захватчики несут огромные потери, когда пытаются продвигаться на фронте. Генштаб отмечал, что немало потерь враг имеет во время штурмов именно на Покровском направлении, что в Донецкой области.