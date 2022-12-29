Почти 800 оккупантов в сутки: почему увеличились потери врага

У оккупантов почти 800 потерь в сутки. В будущем эти потери могут не только сохраниться, но вырасти в геометрической прогрессии.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В частности, в Запорожье ВСУ удалось разгромить оккупантов – потери более 200 военных.

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Снижение качества российских войск

Коваленко отметил, что потери примерно 800 оккупантов в сутки – это будет среднестатистическое количество. Увеличение потерь связано не из-за увеличения интенсивности боевых действий, а из-за снижения качества. В ходе мобилизации в российской армии появились не профессиональные бойцы.

Эти люди буквально вчера были бухгалтерами и тому подобное, но не военными. Они не знают, как действовать при обстреле их позиций ствольной артиллерией, реактивной артиллерией, минометами и т.д. Они не имеют профессиональных навыков даже для сохранения своей жизни,

– заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Он добавил, что также российское командование не только самого высокого, но и среднего и низшего звеньев приняли решение не вывозить раненых бойцов с поля боя. Поэтому увеличилась вероятность того, что они станут "200-ми". В 2023 году такая тенденция может продолжиться, потому что деградация российской армии продолжится.

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Оккупантам главное восполнять потери

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", оккупанты будут использовать 150 тысяч мобилизованных, чтобы восполнить потери в зоне боевых действий. У них нет возможности проводить наступление. Нет человеческого ресурса, техники, боекомплекта.

"Это 3 позиции, которые не позволят им реализовать такие планы. Хотя я не исключаю, что они будут пытаться их как-то реализовать. Однако именно потери будут влиять на эти возможности", - подчеркнул Коваленко.

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