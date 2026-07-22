Госпограничная служба разместила это видео в своих социальных сетях.

Что известно об ударах по врагу?

Бойцы подразделения "Феникс" на Добропольском направлении нанесли удары по вражеской артиллерии. Им удалось уничтожить гаубицы "Мста-Б", "Гиацинт-Б", БМ-21 "Град" прямо на марше и скопления FPV-"ждунов".

Нанесли потери живой силе и уничтожили технику противника,

– отметили в ГПСУ.

ВСУ уничтожают вражескую технику: смотрите видео

Что известно о последних потерях россиян?

Во вторник, 21 июля, украинские военные провели успешную операцию на аэродроме "Халино" в Курской области. В результате им удалось поразить истребитель и зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Также ночью 20 июля украинские военные сообщили о новой серии ударов по важным целям российских войск. Среди пораженных объектов: морские суда, мост, средства ПВО и радиолокации, а также пункты управления беспилотниками.