Держприкордонслужба розмістила його у власних соцмережах.
Що відомо про удари по ворогу?
Бійці підрозділу "Фенікс" на Добропільському напрямку завдали ударів по ворожій артилерії. Їм вдалось знищити гаубиці "Мста-Б", "Гіацинт-Б", БМ-21 "Град" просто на марші та скупчення FPV-"ждунів".
Завдали втрат живій силі та знищили техніку противника,
– зазначили в ДПСУ.
ЗСУ знищують ворожу техніку: дивіться відеоЧитайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Що відомо про останні втрати росіян?
У вівторок, 21 липня, українські військові провели успішну операцію на аеродромі "Халіно" на Курщині. У результаті їм вдалось уразити винищувач та зенітний ракетно-гарматний комплекс.
Також вночі 20 липня українські військові повідомили про нову серію ударів по важливих цілях російських військ. Серед уражених об’єктів: морські судна, міст, засоби ППО та радіолокації, а також пункти управління безпілотниками.