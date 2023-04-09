Разведчики уничтожили редкую российскую РЛС "Репешок": мощное видео

9 апреля 2023, 20:02
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Источник:

ОК "Север"

Силы обороны продолжают наносить потери российской оккупационной армии. В частности, наши бойцы уничтожили редкую вражескую РЛС "Репешок".

Об этом рассказали в оперативном командовании "Север". Защитники также обнародовали мощное видео своей работы.

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Силы обороны уничтожили вражеский "Репешок"

В ОК "Север" рассказали об уничтожении редкого российского "Репешка".

Разведчики 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского обнаружили вражеский РЛС "Репешок" и предоставили координаты соседям из 45 отдельной артиллерийской бригады. Точный выстрел М777 – и цель уничтожена!
– говорится в сообщении.

РЛС "Репешок" – это современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников. На вооружении у оккупантов она находится с 2022 года. По данным на январь 2023 года, россияне произвели только 11 таких станций.

Смотрите видео работы защитников

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В общей сложности ликвидировали более 178 тысяч оккупантов

С начала полномасштабной войны Россия несет в Украине катастрофические потери. По состоянию на утро 9 апреля украинские военные уничтожили 178 150 оккупантов. Стоит отметить, что только за последние сутки к Кобзону отправились 470 захватчиков.

Также россияне теряют немало техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, ВСУ превратили в металлолом:

  • 3 636 танков,
  • 7 024 боевые бронированные машины,
  • 2 740 артиллерийских систем,
  • 533 РСЗО,
  • 282 средства ПВО,
  • 307 самолетов,
  • 292 вертолета,
  • 2 312 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 911 крылатых ракет,
  • 18 кораблей и катеров,
  • 5 602 единицы автомобильной техники и автоцистерн,
  • 309 единиц специальной техники.
Автор: Ольга Котів