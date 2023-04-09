Разведчики уничтожили редкую российскую РЛС "Репешок": мощное видео
Источник:ОК "Север"
Силы обороны продолжают наносить потери российской оккупационной армии. В частности, наши бойцы уничтожили редкую вражескую РЛС "Репешок".
Об этом рассказали в оперативном командовании "Север". Защитники также обнародовали мощное видео своей работы.
Интересно Более 3 тысяч мертвых оккупантов и гора уничтоженной техники: потери России в Украине за неделю
Силы обороны уничтожили вражеский "Репешок"
В ОК "Север" рассказали об уничтожении редкого российского "Репешка".
Разведчики 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского обнаружили вражеский РЛС "Репешок" и предоставили координаты соседям из 45 отдельной артиллерийской бригады. Точный выстрел М777 – и цель уничтожена!
– говорится в сообщении.
РЛС "Репешок" – это современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников. На вооружении у оккупантов она находится с 2022 года. По данным на январь 2023 года, россияне произвели только 11 таких станций.
Смотрите видео работы защитников
Стоит прочесть В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и Samp-T, – Игнат
В общей сложности ликвидировали более 178 тысяч оккупантов
С начала полномасштабной войны Россия несет в Украине катастрофические потери. По состоянию на утро 9 апреля украинские военные уничтожили 178 150 оккупантов. Стоит отметить, что только за последние сутки к Кобзону отправились 470 захватчиков.
Также россияне теряют немало техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, ВСУ превратили в металлолом:
- 3 636 танков,
- 7 024 боевые бронированные машины,
- 2 740 артиллерийских систем,
- 533 РСЗО,
- 282 средства ПВО,
- 307 самолетов,
- 292 вертолета,
- 2 312 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 911 крылатых ракет,
- 18 кораблей и катеров,
- 5 602 единицы автомобильной техники и автоцистерн,
- 309 единиц специальной техники.