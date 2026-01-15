6 единиц ПВО за 48 часов: СБС нанесли России впечатляющие многомиллионные потери

Силы беспилотных систем нанесли серьезную атаку по ПВО россиян. Они поразили 6 средств за 48 часов.

Потери были нанесены средствами middle strike в оперативной глубине временно оккупированной Донецкой области и Запорожья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБС ВСУ.

Какие потери понесла ПВО России?

Над операциями работали подразделения 412 отдельной бригады Nemesis СБС в координации новосозданного Центра глубинного поражения Группировки СБС.

Благодаря их усилиям в течение 12 – 14 января было поражено:

ЗРК "ТОР" в Мариупольском районе Донецкой области,

РЛС "ВИТЯЗЬ" 50Н6Е в Мариупольском районе Донецкой области,

ЗРК "БУК" в Пологовском районе Запорожья,

ЗРК "БУК-М1" в Волновахском районе Донецкой области,

ЗРК "ТОР-М2" в Пологовском районе Запорожья.

А бойцы 413 полка СБС "Рейд" отдельно поразили еще ЗРК "Стрела-10" в Пологовском районе Запорожья.

Охота за российской ПВО: смотрите видео

Атаки были нанесены на глубину от 46 до 160 километров от линии боевого соприкосновения.

СБС системно работают над ликвидацией средств ПВО противника и наносят многомиллионные потери, ослабляя его военный потенциал,

– отметили военные.

