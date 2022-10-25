За сутки сбито 3 "Аллигатора": зачем россияне используют ударную авиацию на Херсонщине

Россияне используют ударную авиацию в Херсонской области. Так они оказывают поддержку своим войскам на правобережье, потому что не вся артиллерия достает с левого берега.

Такое мнение 24-го каналу озвучил херсонский активист Владимир Молчанов. Ранее сообщалось о том, что за пол часа в Херсонской области сбили сразу 2 вражеских вертолета.

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Штурмовая авиация для поддержки войск

Молчанов рассказал, что россияне используют штурмовую авиацию, потому что есть участки фронта, куда не достает вражеская артиллерия с левого берега. Поэтому авиация является главным элементом поддержки их войск, у которых на правом берегу нет достаточно тяжелой техники для наступления. Однако, пока ее хватает для сдерживания украинских сил.

Авиацию они будут применять там постоянно. Наши войска также применяют преимущественно для штурмового действия. Интересно, но уменьшилось количество авиации, которые наши использовали против их зенитных установок,

– отметил херсонский активист.

Он добавил, что также в настоящее время уменьшилось количество ударов ВСУ американскими противорадарными ракетами. В частности, эти удары наносились в глубину, куда HIMARS и Эскалибур не долетают.

Молчанов о том, зачем россияне используют ударную авиацию в Херсонской области: смотрите видео

Отсутствие связи и стационарного Интернета

По его словам, в Херсонской области отсутствует связь и стационарный интернет. Большинство херсонцев уже почти 2 дня без связи. Поэтому сложно получить новые сведения.

"Понимание ситуации становится все меньше и меньше по непосредственно правому берегу", – отметил Молчанов.

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