В январе Россия понесла потерь в живой силе больше, чем мобилизовала. Такая ситуация фиксируется второй раз с момента полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Какие потери в живой силе понесла Россия в январе?

В течение января в России мобилизовали или подписали контракт 22 000 человек.

Между тем за этот период подтверждено уничтожение 30 618 единиц личного состава врага.

Поэтому баланс россиян за январь – "минус" 8 618.

Из тех более 30 тысяч потерь – 9 381 является результатом Сил беспилотных систем, а это каждый третий ликвидированный оккупант.

Это на 22% меньше, чем за декабрь, когда Птицы СБС сработали рекордные 12 037 из 33 019 общего результата,

– отметил "Мадьяр".

На это повлияла погода и меньшая штурмовая активность россиян.

