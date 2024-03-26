"Минус" 770 оккупантов, танки, ПВО и другая техника: колоссальные потери врага на 26 марта

Враг продолжает терять личный состав и технику в полномасштабной войне. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 770 оккупантов.

Также в течение суток ВСУ уничтожили десятки единиц различной техники. Кроме того, 24 марта в результате успешной работы были поражены два БДК – "Ямал" и "Азов".

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия потеряла:

личного состава – около 438 160 (+770) человек,

танков – 6 893 (+6),

боевых бронированных машин – 13 207 (+24),

артиллерийских систем – 10 904 (+27),

РСЗВ – 1 019 (+1),

средства ПВО – 727 (+1),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 553 (+14),

крылатые ракеты – 2 014 (+4),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 14 498 (+44),

специальная техника – 1 789 (+4).



Потери врага на 26 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Также за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 1 станцию РЭБ, 1 район сосредоточения личного состава и 1 станцию управления БПЛА противника.

В России впервые признали, что находятся в состоянии войны

Официальные рупоры Кремля уже более 2 лет полномасштабной войны в Украине называли так называемой "специальной военной операцией". Однако представитель Путина Дмитрий Песков 22 марта впервые признал, что "спецоперация" закончилась, а Россия находится в состоянии войны.

Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной,

– сказал Песков.

Вероятно, такие заявления имеют целью подготовить россиян к новой волне мобилизации. Кроме того, представитель ГУР МО Андрей Юсов также отметил, что победу Путина используют как повод к новой волне мобилизации.