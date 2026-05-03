За апрель харьковский отряд ликвидировал десятки оккупантов, складов с боеприпасами и не только. У ГПСУ рассказали детали и показали видео.

Смотрите также Россия будет гореть еще сильнее: Зеленский анонсировал усиление дальнобойных ударов

Какие потери России?

В результате "фаер-шоу" от харьковских пограничников российская армия потеряла:

50 военнослужащих,

218 вражеских дронов,

21 склад боекомплектов и горючего,

31 единицу техники.

Также удалось изрядно "ослепить" врага. Россия потеряла 24 единицы "ушей" и "глаз" – РЭБ, РЛС, антенны.

Под раздачу также попали 15 мест расположения врага и командных пунктов.

К слову, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что Силы обороны Украины способны противостоять врагу и главной стратегической задачей сейчас является истощение сил противника в условиях активной обороны. По мнению Свитана, это даст возможность Украине, в частности, удерживать Донбасс до распада России.

Ликвидация врага: смотрите видео

Обратите внимание! По данным Генштаба, по состоянию на 2 мая с начала полномасштабной агрессии Россия потеряла около 1 332 950 человек, 24 500 танки, 41 117 артсистем и много другой техники и вооружения.

Другие потери России

Серьезные потери враг несет на Покровском направлении. Там, 1 мая оккупанты пытались более 20 раз вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций. Всего за апрель враг на этом участке фронта потерял погибшими более 1700 человек, ранеными – еще ориентировочно 400. Такую статистику в эфире 24 Канала привел Даниил Борисенко, начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".

Между тем адмирал, высший военный чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что потери живой силы России уже превысили потери СССР во время войны в Афганистане. Тогда за 10 лет погибло 20 тысяч советских военных, а сейчас со стороны России ежемесячно ликвидируют почти 35 тысяч.

Обратите внимание! В 2026 году Россия планирует усилить вербовку иностранцев в ряды своей армии. Разведка сообщила, что речь идет примерно о 18,5 тысяч человек. Сейчас во вражеских войсках уже воюют тысячи иностранцев, в частности из Центральной Азии, Южной Азии, Африки, Латинской Америки и КНДР.

Продолжаются и дальнобойные удары по России. Президент Зеленский сообщил, что с начала 2026 года Россия потеряла уже 7 миллиардов долларов. Атаки будут масштабироваться.