За квітень харківський загін ліквідував десятки окупантів, складів з боєприпасами і не тільки. У ДПСУ розповіли деталі та показали відео.

Які втрати Росії?

У результаті "фаєр-шоу" від харківських прикордонників російська армія втратила:

50 військовослужбовців,

218 ворожих дронів,

21 склад боєкомплектів та пального,

31 одиницю техніки.

Також вдалося добряче "осліпити" ворога. Росія втратила 24 одиниці "вух" та "очей" – РЕБ, РЛС, антени.

Під роздачу також потрапили 15 місць розташувань ворога та командних пунктів.

До слова, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зазначив 24 Каналу, що Сили оборони України здатні протистояти ворогу і головним стратегічним завданням наразі є виснаження сил противника в умовах активної оборони. На думку Світана, це дасть можливість Україні, зокрема, утримувати Донбас аж до розпаду Росії.

Зверніть увагу! За даними Генштабу, станом на 2 травня з початку повномасштабної агресії Росія втратила близько 1 332 950 осіб, 24 500 танки, 41 117 артсистем та багато іншої техніки й озброєння.

Інші втрати Росії

Серйозних втрат ворог зазнає на Покровському напрямку. Там, 1 травня окупанти намагалися понад 20 разів витіснити українських захисників із займаних позицій. Загалом за квітень ворог на цьому відтинку фронту втратив загиблими понад 1700 осіб, пораненими – ще орієнтовно 400. Таку статистику в етері 24 Каналу навів Данило Борисенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж".

Тим часом адмірал, вищий військовий чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне повідомив, що втрати живої сили Росії уже перевищили втрати СРСР під час війни в Афганістані. Тоді за 10 років полягло 20 тисяч радянських військових, а зараз з боку Росії щомісяця ліквідовують майже 35 тисяч.

Зверніть увагу! У 2026 році Росія планує посилити вербування іноземців до лав своєї армії. Розвідка повідомила, що йдеться приблизно про 18,5 тисяч осіб. Наразі у ворожих військах вже воюють тисячі іноземців, зокрема з Центральної Азії, Південної Азії, Африки, Латинської Америки та КНДР.

Продовжуються й далекобійні удари по Росії. Президент Зеленський повідомив, що з початку 2026 року Росія втратила уже 7 мільярдів доларів. Атаки будуть масштабуватися.