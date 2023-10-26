Безумные потери выросли в несколько раз: какова цена масштабного штурма Авдеевки для России

Российские военные в октябре пошли в широкое наступление практически всем восточным фронтом, но ключевым направлением удара стала Авдеевка в Донецкой области. Как следствие, российские потери за очень короткий период выросли в несколько раз.

Российские военные в октябре пошли в широкое наступление практически всем восточным фронтом, но ключевым направлением удара стала Авдеевка в Донецкой области. Как следствие, российские потери за очень короткий период выросли в несколько раз.

В общей сложности за почти 2 года полномасштабной российско-украинской войны было несколько этапов, когда российские потери ощутимо росли. Чего России стоит наступление на Авдеевку и когда враг уже испытывал подобные потери – читайте в материале 24 Канала.

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Большая цена штурма Авдеевки

Еще в конце сентября российские военные пошли в наступление широким фронтом – от Купянска Харьковской области до Лимана Донецкой области. Основные свои усилия враг концентрировал в районе Макеевки Луганской области, но понес существенные потери. Впрочем, они совсем несоразмерны с тем, что было дальше.

Так и не сумев перехватить инициативу и воспользовавшись отвлечением внимания, российские военные в середине октября начали масштабные штурмы Авдеевки. На этот участок у врага уже давно были свои планы, но спустя более полутора лет полномасштабной войны город так и остается неприступным для россиян.

Вместо этого враг в результате своих действий понес многотысячные потери. А знаковым днем стало 19 сентября, когда

Всего с начала штурмов Авдеевки ежесуточные потери врага выросли в 2 – 3 раза:

10 октября – 820 уничтоженных врагов,

11 октября – 990,

12 октября – 1 тысяча 30,

13 октября – 970,

14 октября – 880,

15 октября – 860,

16 октября – 800,

19 октября – 1 тысяча 380,

20 октября – 790,

21 октября – 980,

22 октября – 870,

23 октября – 810,

24 октября – 800,

25 октября – 810.

За последние две недели только дважды россияне потеряли менее 700 своих бойцов за сутки – 17 и 18 октября. Во все остальные дни враг постоянно побивал рекорды утилизации своего войска, теряя полтора-два батальона в день. Кроме самих боевиков, россияне за чуть более 2 недель также понесли и многочисленные потери в технике:

танков – 322,

– 322, боевых бронированных машин – 586,

– 586, артиллерийских систем – 432,

– 432, реактивных систем залпового огня – 26,

– 26, автомобильной техники и автоцистерн – 382,

– 382, специальной техники – 49.

Львиную долю как живой силы, так и техники враг потерял во время своих попыток захватить Авдеевку. Как показывает история российско-украинской войны, потери россиян постоянно растут в геометрической прогрессии, когда они пытаются активно наступать, или же когда в наступление идут украинские войска. Предлагаем вспомнить похожие случаи.

Кадры уничтожения врага под Авдеевкой: смотрите видео

Начало полномасштабного вторжения

Конечно же, наибольшие потери Россия понесла в первые дни полномасштабного вторжения после 24 февраля 2022 года. На это было несколько причин. Во-первых, украинское войско тогда полностью состояло из профессиональных военных, а во-вторых, это следствие тактики Генштаба ВСУ, который стремился выпустить из врага "как можно больше крови", чтобы тот отказался от большинства своих целей.

Как мы помним, эта тактика оправдала себя. Россияне сразу же начали нести колоссальные потери и, как следствие, через месяц были вынуждены бежать из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Предлагаем вернуться в те времена и вспомнить, какими были российские потери:

24 февраля – 1 тысяча 800 уничтоженных врагов,

25 февраля – 1 тысяча 200,

2 марта – 3 тысячи 160,

5 марта – более 1 тысячи,

7 марта – более 1 тысячи.

Украинским военным удалось полностью освободить Киевскую область 2 апреля 2022 года. Черниговская и Сумская области официально были освобождены 8 апреля того же года. На данный момент за менее чем полтора месяца активных боев россияне уже потеряли:

личного состава – примерно 19 тысяч человек,

– примерно 19 тысяч человек, танков – 700 единиц,

– 700 единиц, боевых бронированных машин – 1 тысяча 891,

– 1 тысяча 891, артиллерийских систем – 333,

– 333, реактивных систем залпового огня – 108,

– 108, средств противовоздушной обороны – 55,

– 55, самолетов – 150,

– 150, вертолетов – 135,

– 135, автомобильной техники – 1 тысяча 361.

Уже в то время потери России были соизмеримы со среднестатистической европейской армией. Например, они почти были равны целой армии Норвегии или трем армиям Латвии.

После бегства с Севера Украины российская армия смогла немного нормализовать обстановку и даже в течение следующих месяцев владела инициативой в Донбассе. В течение этих месяцев ее потери составляли:

апрель 2022 года – 5 тысяч 800 военных (в среднем 193 военных ежедневно),

май – 7 тысяч 200 (232 – ежедневно),

июнь – 5 тысяч 50 (168 – ежедневно),

июль – 5 тысяч 280 (170 – ежедневно),

август – 7 тысяч 320 (236 – ежедневно).

Такой ситуация была до конца лета. За счет применения тактики "огненного вала" россияне даже смогли захватить Северодонецк и Лисичанск, минимизировав собственные потери. Впрочем, уже осенью инициативу перехватили украинские военные.

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Харьковская операция

В начале сентября 2022 года началась молниеносная контрнаступательная операция Сил обороны Украины в Харьковской области, которой не ожидали ни враги, ни украинцы, ни даже большая часть украинских военных.

Нашим бойцам удалось не только застать врасплох врага и нанести ему мощный удар, но и освободить почти всю Харьковскую область и часть Донецкой. В это время также в разы выросло количество российских потерь:

7 сентября 2022 года – 640 уничтоженных врагов,

8 сентября – 650,

22 сентября – 550,

26 сентября – 550,

29 сентября – 500,

30 сентября – 530,

1 октября – 500.

Хотя эти потери врага были не столь сокрушительны, как в первые дни полномасштабного вторжения, они вдвое, а то и втрое превышали среднестатистические российские потери в течение второй половины весны – лета 2022 года.

Более того, с начала Харьковской операции в сентябре 2022 года и до освобождения Лимана 2 октября россияне так же понесли и многочисленные потери в технике:

танков – 383 единицы,

– 383 единицы, боевых бронированных машин – 646,

– 646, артиллерийских систем – 290,

– 290, реактивных систем залпового огня – 51,

– 51, автомобильной техники и автоцистерн – 572,

– 572, специальной техники – 27.

Самым приятным в этой ситуации было то, что значительная часть этой техники досталась украинским военным в качестве трофеев. Украинское наступление было настолько неожиданным для россиян, что те просто оставляли технику, убегая из городов и сел, которые до сих пор были оккупированы.

Именно Харьковская операция была едва ли не ключевым переломным моментом российско-украинской войны. Из-за существенных потерь на поле боя Кремлю пришлось объявлять "частичную мобилизацию", а после этой операции потери врага начали расти сверхстремительными темпами.

Трофеи ВСУ после освобождения Харьковщины: смотрите видео

Освобождение Херсона

Даже после освобождения Харьковской области и Лимана Силы обороны Украины не остановились ни на день. Сразу же после этого еще более активными темпами началась работа для освобождения Херсона.

Дальнобойная артиллерия перерезала логистические пути врага, а украинская пехота "косила" врагов на подступах к оккупированному областному центру. В течение октября – ноября 2022 года снова ощутимо выросли цифры потерь россиян:

13 октября 2022 года – 500 уничтоженных врагов,

17 октября – 530,

28 октября – 550,

29 октября – 950,

30 октября – 620,

31 октября – 650,

1 ноября – 800,

2 ноября – 730,

3 ноября – 840,

7 ноября – 710,

8 ноября – 780,

9 ноября – 740,

10 ноября – 710,

11 ноября – 810.

Ощущая собственную неспособность сдерживать украинское наступление, российское командование приняло решение о выводе войск из Херсона. Это произошло в течение 9 – 11 ноября.

К сожалению, на этот раз бегство российских войск было значительно лучше спланированным, чем на Харьковщине. Поэтому российские военные большинство техники захватили вместе с собой. Случаи получения боевых трофеев украинскими войсками были разве что единичными.

Херсонцы встретили ВСУ после освобождения: смотрите видео

Масштабное наступление на Бахмут

Уже в декабре 2022 года, пытаясь вернуть себе инициативу и пользуясь усталостью украинских сил после двух масштабных операций, российское командование задекларировало своей целью "освобождение" Бахмута, который они называют "Артемовском".

По масштабам это наступление можно сравнить разве что с первыми неделями полномасштабного вторжения. Это отразилось и в резком росте численности российских потерь уже в первый месяц штурмовых действий:

13 декабря 2022 года – 740 уничтоженных врагов,

15 декабря 2022 – 680,

21 декабря 2022 – 660,

28 декабря 2022 – 790,

29 декабря 2022 – 690,

30 декабря 2022 – 710,

31 декабря 2022 – 760.

Вместе с обострением боев за Бахмут еще больше потери россиян выросли в течение января – февраля. Ликвидация по полтора, а иногда и два вражеских батальона в день стала почти обычным явлением:

4 января 2023 года – 810 уничтоженных врагов,

16 января – 870,

17 января – 820,

20 января – 860,

24 января – 910,

26 января – 850,

27 января – 800,

30 января – 850,

31 января – 920,

2 февраля – 840,

5 февраля – 870,

6 февраля – 1 тысяча 30,

7 февраля – 910,

8 февраля – 910,

10 февраля – 1 тысяча 140,

11 февраля – 900,

16 февраля – 800,

17 февраля – 1 тысяча 10,

19 февраля – 820,

23 февраля – 970.

Но настоящей кульминацией боев за Бахмут стал март. Украинскому командованию тогда пришлось подтянуть резервы, чтобы удержать логистические маршруты к городу и не позволить его окружить. Это опять-таки сказалось на росте российских потерь:

3 марта 2023 года – 820 уничтоженных врагов,

4 марта – 930,

6 марта – 1 тысяча 60,

9 марта – 870,

10 марта – 1 тысяча 10,

11 марта – 1 тысяча 90,

14 марта – 980,

15 марта – 1 тысяча 40,

17 марта – 880,

20 марта – 960,

21 марта – 920,

23 марта – 1 тысяча 20.

В целом же март 2023 года пока что остается рекордным месяцем по количеству уничтоженных врагов за все время полномасштабной войны. В течение марта украинские силы уничтожили 24 тысяч 100 российских военных.

Следует также отметить, что во время зимней наступательной кампании врага россиян уничтожали не только в Бахмуте. Так же мы помним провальное наступление россиян на Угледар, а также и попытки наступать на ту же самую Авдеевку. Не стихал фронт и на остальных направлениях.

К слову, в течение декабря 2022 – марта 2023 года, пока продолжалось российское наступление, враг потерял 84 тысячи 460 своих солдат и буквально тысячи единиц техники:

танков – 702,

– 702, боевых бронированных машин – 1 тысяча 103,

– 1 тысяча 103, артиллерийских систем – 782,

– 782, реактивных систем залпового огня – 132,

– 132, автомобильной техники и автоцистерн – 1 тысяча 73,

– 1 тысяча 73, специальной техники – 133.



Уничтоженная российская техника под Угледаром / Кадр из видео 72 ОМБр

Украинское летнее наступление

Относительно "спокойно" на фронте было в течение апреля 2023 года. В это время российские войска уже разбили свой наступательный потенциал об оборону Бахмута, а украинские военные заканчивали подготовку с новой техникой, переданной нам партнерами.

После завершения этой подготовки началась украинская наступательная кампания. Уже привычно в это время вновь ощутимо возросло количество российских потерь:

11 мая 2023 года – 750 уничтоженных врагов,

20 мая – 730,

21 мая – 720,

5 июня – 800,

6 июня – 880,

7 июня – 730,

8 июня – 1 тысяча 10,

9 июня – 890,

10 июня – 980,

19 июня – 1 тысяча 10,

24 июня – 720,

25 июня – 950,

27 июня – 930,

1 июля – 790,

3 июля – 770,

17 июля – 710.

Одной из ключевых особенностей украинского наступления стало массовое уничтожение российской артиллерии. Темпы этого явления выросли в среднем в 2 – 4 раза, если сравнивать с предыдущими месяцами полномасштабного вторжения:

май 2023 года – 553 уничтоженные артиллерийские системы врага,

июнь – 688 артиллерийских систем,

июль – 677 артиллерийских систем,

август – 691 артиллерийская система,

сентябрь – 947 артиллерийских систем.

Для сравнения, за предыдущие 14 месяцев украинские военные ежемесячно уничтожали в среднем 210 вражеских артиллерийских систем.

В октябре 2023 года украинское наступление не остановилось – постепенное продвижение украинских войск продолжается на Запорожье и на южном фланге Бахмута. Впрочем, враг всеми силами пытается перехватить инициативу. Следовательно, мы уже видели попытки наступать в районе Купянска и Лимана, а ныне россияне прут на Авдеевку и на северном фланге Бахмута.

Частичные успехи у врага действительно есть, но даются они ему большой ценой. Так же огромную цену платят и украинские защитники, которые пытаются сдерживать нашествие россиян.

Темпы уничтожения российской армии

Учитывая приведенные выше показатели уничтожения вражеской армии, логичным будет вопрос о том, достаточны ли они для того, чтобы обескровить врага и лишить его возможности наступать дальше. Что ж, давайте посчитаем.

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что российское руководство способно ежемесячно мобилизовать более 20 тысяч новых военных на войну против Украины.

В настоящее время Кремль держит на оккупированной части Украины более 400 тысяч солдат,

– заявил Андрей Юсов.

Таким образом, чтобы нивелировали результаты скрытой мобилизации Кремлем, украинским военным нужно ежемесячно уничтожать более 20 тысяч вражеских военных. Пока что за 20 месяцев полномасштабной войны это удалось сделать только трижды:

январь 2023 года – 21 тысяча 700 уничтоженных врагов,

февраль 2023 года – 21 тысяча 470,

март 2023 года – 24 тысячи 100.

Ввиду того, что наступление россиян на Авдеевку продолжается, а российская армия ежедневно теряет по полтора батальона, очень вероятно, что и до конца октября также удастся уничтожить более 20 тысяч российских военных.

Впрочем, очень важно, чтобы враг нес масштабные потери не только в наступлении, но и во время своей обороны. В этом украинским войскам могут помочь современная бронетехника, дальнобойные системы, авиация или системы БПЛА. Пока что из 5 рекордных по количеству уничтожения россиян дней 3 приходятся на первые недели полномасштабной войны:

3 тысячи 160 уничтоженных врагов – 2 марта 2022 года,

– 2 марта 2022 года, 1 тысяча 800 – 24 февраля 2022 года,

– 24 февраля 2022 года, 1 тысяча 380 – 19 октября 2023 года,

– 19 октября 2023 года, 1 тысяча 200 – 25 февраля 2022 года,

– 25 февраля 2022 года, 1 тысяча 140 – 10 февраля 2023 года.