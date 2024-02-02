"Склады за Уралом тают": россияне начали отправлять странную технику на фронт

Оккупанты теряют гораздо больше военной техники, чем может произвести российская промышленность. На фронте начало появляться оружие или снятое с долгосрочного хранения, или собственноручно сконструированное из деталей различной техники.

Многие аналитики делали ставку на то, что именно большие потери личного состава станут уязвимым местом врага. Однако, как рассказал 24 Каналу бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, ахиллесовой пятой для россиян стали пушки, бронетехника и танки, компоненты к которым нереально найти на гражданском рынке.

Интересно Были почти в окружении: детали уникальной спецоперации пограничников на левом берегу Днепра

Активно воюют Т-60

Российские военные компенсируют уничтоженные танки в 2 способа:

самостоятельно выпускают до 20 единиц в месяц;

снимают с консервации и стратегических складов СССР около 50 штук ежемесячно.

Хотя россияне перевели танковую промышленность в 3 смены, они не могут производить больше указанной цифры. Российский "танкопром" уже не независим от Запада – проблемы возникают именно с комплектующими, которые производят в основном в европейских странах. В отличие от дронов, которые собираются из гражданских компонентов, купленных в Китае.

На фронт уже едут Т-55 и Т-54, причем в большом количестве. Напомню, что двузначный индекс – это год принятия машины на вооружение. Вся дискотека 1980-х уже сгорела, 1970-х догорает. Сейчас активно воюют 1960-е годы, а на замену готовятся машины 1950-х годов. Все ждем, когда появятся легендарные Т-34,

– подчеркнул военный.

В общем оккупанты привозят на фронт 70 танков ежемесячно, одновременно за такой период времени украинские военные сжигают от 100 до 150 единиц.

"Эти минус 50 танков они плюсуются каждый месяц. Склады за Уралом тают – это видно даже со спутников. Они хранятся прямо под тентами, а не в ангарах. Оттуда уже большая часть выехала. Мы уничтожили все танки, которые были на момент "СВО" и половину стратегических запасов, которые еще Советский Союз делал", – подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".

Ситуация времен блокады Ленинграда повторилась

Forbes пишет, что российские военные вступили в войну в феврале 2022 года с 2987 танками. За 23 месяца тяжелых боев россияне потеряли по меньшей мере 2619 танков. Кремль утверждает, что в 2023 году произвел 1500 новых и модернизированных танков. В связи с этим сейчас в России может быть менее 2400 рабочих танков. Но, как сообщило издание, их гораздо меньше. Все это означает, что у россиян могут закончиться танки.

Дикий отметил, что дела с другой техникой гораздо ярче. На фронте были замечены самопальные гибридные "шушпанцеры", другими словами "мотолига" МТ-ЛБ – это многоцелевой тягач-транспортер с легким противоугольным бронированием. На "чудо-технику" была прикреплена пушечная башня, которую россияне срезали с корабля.

Последний раз такое было во время блокады Ленинграда. Такого никто не ожидал, что у них слабым местом окажутся не потери личного состава. Были расчеты, что после определенного количества "цинковых гробов" начнется определенный психологический надлом. Это было после Бахмута, а признаком был бунт Пригожина. Но после него "цинковые гробы" не сработали. Матери вместо криков "за что убили нашего сыночка?" просто пошли становиться в очередь за "ладой-калиной",

– отметил Евгений Дикий.

Ахиллесовой пятой оккупантов стали танки, пушки, бронетехника и снаряды. Компоненты к которым невозможно найти на гражданском рынке. При наличии в Украине БК и военных, россиянам нельзя давать "паузу", чтобы они не смогли восстановить запасы.

Потери врага на войне с Украиной