Силы беспилотных систем устроили россиянам "ПВОцид" в Донецкой области

Украинские защитники продолжают наносить врагу болезненные потери по всей линии фронта. В частности, Силы беспилотных систем в Донецкой области поразили ряд средств ПВО противника.

На Донецком направлении операторы роты "Чарли" 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и поразили три ЗРК вооруженных сил России, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона, передает 24 Канал.

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Что известно

Среди пораженных зенитно-ракетных комплексов россиян:

"Тор" (неустановленная модификация) – радиус перехвата воздушных целей до 15 километров;

"Бук-М3" (уничтожено) – самая современная модификация, радиус перехвата до 70 километров;

С-300 – предназначен для уничтожения авиации и перехватывания крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 200 километров.

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В Силах беспилотных систем уточнили, что противник использует ЗРК разного радиуса действия, чтобы выстроить эшелонированную оборону от украинских самолетов, ракет и БПЛА на определенном участке фронта.

Между тем, выведение из строя командно-штабной машины парализует или значительно усложняет противнику управления зенитно-ракетным дивизионом, а также создает уязвимые зоны в его воздушном пространстве.

Напомним, что в ночь на 21 мая подразделения СБС ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Болховский завод полупроводниковых приборов в России.