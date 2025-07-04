Ликвидированы 1120 оккупантов, уничтожены артсистемы и другая техника: потери врага на 4 июля

Россияне снова имеют потери на фронте среди своих солдат и техники. Силы обороны останавливают врага и обороняют украинскую землю.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За сутки на фронте погибли 1120 оккупантов.

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Какие потери врага по состоянию на 4 июля

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 024 210 (+1120);

танков – 10 988 (+2);

боевых бронированных машин – 22 946 (+10);

артиллерийских систем – 29 865 (+50);

РСЗО – 1428 (+1);

средств ПВО – 1191;

самолетов – 420;

вертолетов – 340;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 43 303 (+205);

крылатых ракет – 3436;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 53 999 (+112);

специальной техники – 3925 (+3).

Потери России в войне в Украине по состоянию на 4 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, 2 июля в Курской области защитники ликвидировали важного российского военного – заместителя командующего военно-морского флота Михаила Гудкова. Он приехал к оккупантам и был убит во время обстрела штаба.