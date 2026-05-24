Более 1100 оккупантов, РСЗО, ПВО, танк: потери врага на 24 мая

Российская армия продолжает нести огромные потери на фронте в Украине как в личном составе, так и в технике. Украинским защитникам удалось ликвидировать 1110 россиян за последние сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. К теме Российские войска маскируют военные колонны под гражданские фуры на Юге Какие потери в России по состоянию на 24 мая 2026 года? По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют: личного состава – около 1 355 920 (+1 110);

танков – 11 950 (+1);

боевых бронированных машин – 24 603 (+4);

артиллерийских систем – 42 640 (+61);

РСЗВ – 1 800 (+1);

средств ПВО – 1 396 (+2);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 308 321 (+1 843);

наземных робототехнических комплексов – 1 451 (+7);

крылатых ракет – 4 632 (+0);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 98 698 (+292);

специальной техники – 4 216 (+4).

Потери России в войне в Украине на 24 мая 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ Напомним, украинские военные в ночь на 23 мая атаковали нефтяной терминал "Шесхарис", нефтебазу "Грушевая" и танкер российского теневого флота. Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" отдельно сообщил о поражении фрегата "Адмирал Эссен" проекта 11356 в районе военно-морской базы Новороссийск. Кроме того, ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали российский пункт беспилотников в оккупированных Алешках Херсонской области. Вследствие этого возник пожар, удалось ликвидировать по меньшей мере 15 оккупантов.