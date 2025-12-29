Российская армия наступает на фронте несмотря на то, что ее потери каждый день очень растут. Вражеские войска с начала вторжения потеряли уже около 1 204 690 солдат.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на фронте за сутки?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 204 690 (+1 180) человек;
- танков – 11 472 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 837 (+6);
- артиллерийских систем – 35 570 (+13);
- РСЗО – 1 581 (+0);
- средств ПВО – 1 264 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 96 532 (+305);
- крылатых ракет – 4 136 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 71 891 (+113);
- специальной техники – 4 030 (+1).
Потери врага на 29 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какими были потери россиян в последнее время?
Силы обороны Украины поразили логистические объекты и живую силу
врага на оккупированной Донетчине, возле Волновахи. Так российский склад горюче-смазочных материалов отдельной бригады материально-технического обеспечения был уничтожен.