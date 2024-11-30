Более 1 700 бойцов и десятки единиц техники: потери врага на 30 ноября

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки было ликвидировано 1 740 оккупантов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. В то же время общие потери России составляют уже более 740 тысяч бойцов.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 740 400 (+1 740) человек;

танков – 9 463 (+5);

боевых бронированных машин – 19 355 (+12);

артиллерийских систем – 20 909 (+23);

РСЗО – 1 253 (+2);

средств ПВО – 1 019 (+1);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 792 (+42);

крылатых ракет – 2 851 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 30 431 (+72);

специальной техники – 3 617 (+2).

Потери россиян по состоянию на 30 ноября 2024 года / Фото Генштаб