Более 1 700 бойцов и десятки единиц техники: потери врага на 30 ноября
30 ноября 2024, 07:42Читати новину українською
Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки было ликвидировано 1 740 оккупантов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. В то же время общие потери России составляют уже более 740 тысяч бойцов.
Смотрите также Силы беспилотных систем поразили РЛС ЗРК "Бук-М3" на Запорожском направлении: эпическое видео работы
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 740 400 (+1 740) человек;
- танков – 9 463 (+5);
- боевых бронированных машин – 19 355 (+12);
- артиллерийских систем – 20 909 (+23);
- РСЗО – 1 253 (+2);
- средств ПВО – 1 019 (+1);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 792 (+42);
- крылатых ракет – 2 851 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 431 (+72);
- специальной техники – 3 617 (+2).
Потери россиян по состоянию на 30 ноября 2024 года / Фото Генштаб