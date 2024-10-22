Только за 1-й год больше, чем все с завершения Второй мировой, – Остин о потерях России в Украине

С начала полномасштабного вторжения российские войска уже понесли сотни тысяч потерь. Только за первый год путинской войны они составили больше, чем все потери Москвы от завершения Второй мировой.

Об этом во время визита в Киев заявил глава Пентагона, передает 24 Канал. Ллойд Остин подчеркнул, что Украина не принадлежит России и Путину, и Москва никогда не победит.

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Глава Пентагона о потерях России в Украине

Российские войска уже имеют сотни тысяч потерь с февраля 2022 года,

– заявил глава Пентагона.

Отметил, что данным Центра стратегических и международных исследований, только за первый год полномасштабной войны против Украины они составляли больше, чем все потери Москвы от завершения Второй мировой войны.

И Россия настолько была вынуждена открыть все свои арсеналы, все свои хранилища, что сейчас атакует Украину танками времен Второй мировой войны,

– подчеркнул Ллойд Остин.

Также глава Минобороны США отметил, что Кремль выделяет более 200 миллиардов для того, чтобы поддержать вторжение.

"И Россия выбрасывает еще больше, огромное количество миллиардов в то, чтобы как-то покрыть эти экономические потери", – сказал чиновник.

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США предоставят Украине то, что ей нужно

Кстати, глава Пентагона отметил, что США предоставят Украине то, что ей нужно для борьбы за выживание и безопасность.

Не делайте ошибок, Соединенные Штаты не стремятся к войне с Россией. И даже тогда, когда Путин выступает с глубоко безрассудными и опасными угрозами ядерной войны, мы и дальше будем вести себя с ответственностью, которой мир справедливо требует от государства, обладающего ядерным оружием,

– подчеркнул Ллойд Остин.

Также заявил, что США будут выполнять свои обязательства перед НАТО и защищать "каждый дюйм территории Альянса".

Соединенные Штаты дадут Украине то, что ей нужно для борьбы за выживание и безопасность. Украина не принадлежит России и Путину. Украина принадлежит украинскому народу. И Москва никогда не победит в Украине,

– заявил глава Пентагона.

Кроме того, отметил, Путин думает, что он якобы победит, однако диктатор ошибается. Министр обороны США добавил, что впереди Украину ждут дни со многими вызовами. В то же время отметил, никогда не стоит недооценивать силу демократии, призванной защищать себя.