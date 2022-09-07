Десантники сбили 2 российских штурмовика Су-25 "Грач": видео с фронта
Украинские защитники активно уничтожают российских оккупантов и их технику на нашей земле. В этот раз наши воины-десантники сбили два российских штурмовика Су-25 "Грач".
Это произошло сегодня, 7 сентября. Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Сечеславские десантники сбили российский штурмовик Су-25
Как наши силы сбили два русских штурмовика
В одном из районов выполнения задач были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач". Это сделали подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
На опубликованном видео зафиксирована боевая работа зенитчиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Бронированные самолеты захватчиков были навсегда приземлены расчетами ПЗРК "Игла". Смерть русским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!
– отметили в ведомстве.
Как десантники сбили вражеские штурмовики: смотрите видео
ВСУ "приземлили" российский штурмовик
Захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи, поэтому наносят авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. Также россияне продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии Никопольский район.
Однако за это захватчики быстро получили ответ от ВСУ. Наши зенитно-ракетные подразделения "досрочно приземлили" вражеский штурмовик Су-25.
Потери врага по состоянию на 7 сентября
За все время полномасштабной войны украинские защитники отправили на "концерт кобзона" 50 610 россиян.
- танков – 2097 (+20 за минувшие сутки) единиц;
- боевых бронированных машин – 4520 (+36) единиц;
- артиллерийских систем – 1194 (+15) единицы;
- РСЗО – 300 (+4) единиц;
- средств ПВО – 156 единиц;
- самолетов – 237 (+1) единиц;
- вертолетов – 208 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4) единиц;
- крылатых ракет – 214 (+5) единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) единиц;
- специальной техники – 109 единиц.
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