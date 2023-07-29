Сотни ликвидированных оккупантов: Генштаб озвучил потери врага на 29 июля

Украинские защитники и защитницы уже ликвидировали более 245 тысяч российских захватчиков, незаконно вторгшихся на нашу землю. Кроме того, уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Только за минувшие сутки потери врага выросли еще на 390 оккупантов. В общей сложности они уже достигли 245 220 захватчиков.

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Сколько техники уничтожили Силы обороны

Танков – 4191 (+1);

боевых бронированных машин – 8167 (+6);

артиллерийских систем – 4786 (+11);

РСЗО – 698;

средств ПВО – 458;

самолетов – 315;

вертолетов – 311;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007;

крылатых ракет – 1347;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 7247 (+7);

специальной техники – 710 (+1).



Потери оккупантов / Генштаб ВСУ

Успех ВСУ на Таврическом направлении

Контрнаступление героев ВСУ продолжается. Украинские защитники достигли успеха на Таврическом направлении. Врагу наносят колоссальные потери. Только за последние сутки двухсотыми и трехсотыми удалось ликвидировать две роты российских захватчиков. Также наши герои ликвидировали 8 складов боеприпасов противника.

Александр Тарнавский – украинский генерал, командующий ОСУВ "Таврия" – отметил, что за прошедшие сутки украинские защитники на таврическом направлении выполнили 1 510 огневых задач.