Силы обороны Украины ликвидировали почти 20 тысяч российских солдат в возрасте до 25 лет за время полномасштабного вторжения страны-агрессора. Эта цифра актуальна на 3 апреля 2026 года.

Об этом говорится в материале Русской службы BBC.

Что известно о погибших российских военных до 25 лет на войне против Украины?

Цифру в почти 20 тысяч погибших российских парней издание установило, проанализировав поименный список подтвержденных погибших военнослужащих армии России, который журналисты ведут совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров на основании открытых источников.

Самому молодому установленному погибшему было 18 лет и 31 день.

Журналисты напомнили, что весной 2023 года госдума приняла поправки, позволяющие заключать контракт с минобороны России сразу после окончания школы и достижения 18-летия.

В российских школах, колледжах и университетах подростков все чаще агитируют приобщаться к армии. Однако скачка гибели молодых людей в войне против Украины в течение года после принятия закона не наблюдалось.

Количество погибших в возрасте от 18 до 25 лет – на данный момент это по меньшей мере 19 583 человека – начало стабильно расти с марта 2024 года, причем среди других возрастных категорий такой тенденции не наблюдалось.